رغم الأزمة المائية.. أكثر من 80 مزرعة أسماك "متجاوزة" في البصرة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة البصرة، يوم الأربعاء، عن عدد مزارع الأسماك الموجودة في المحافظة خلافاً للقانون، فيما أكدت ردم أكثر من 25% منها.

وذكر مدير قسم الأسماك في المديرية، عباس الركابي لوكالة شفق نيوز، أن "عدد بحيرات الأسماك في البصرة بلغ 84 مزرعة، جميعها متجاوزة ولم تستحصل أي موافقات أصولية لإنشائها، وهي تنتشر في عموم المحافظة باستثناء أقضية الزبير والفاو وسفوان".

وأكد أن "الأجهزة الرقابية في المديرية تمكنت من ردم وإزالة 22 مزرعة أسماك في المحافظة، فيما بقي 62 مزرعة وهي موجودة في قضاء الهارثة".

وتابع الركابي "المزارع التي لم نتمكن من إزالتها وردمها موجودة في مناطق أهوار في البصرة، وأصحابها قدموا طلبات تظلم لوزير الموارد المائية الحالي، وقاموا باستحصال استثناءات منه بإبقاء مزارعهم كونها مقامة داخل مياه الأهوار وبالتالي لا تأثير لها على حصص المياه".

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في وقت سابق عن المباشرة بردم مزارع الأسماك كإجراء للسيطرة على أزمة المياه التي تضرب البلاد بشكل غير مسبوق.

ويشهد العراق أزمة مياه خطيرة أدت إلى انخفاض مناسيب المياه في السدود والخزانات المائية والأنهر الفرعية ونهريّ دجلة والفرات، بسبب "حرب المياه" التي تشنها دول المنبع، إلى جانب شح الأمطار.