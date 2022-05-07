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رغم الأجواء الماطرة.. أهالي سنجار يحتجون على مدار يومين لمنع انتشار المظاهر المسلحة (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-07T14:10:36+0000
رغم الأجواء الماطرة.. أهالي سنجار يحتجون على مدار يومين لمنع انتشار المظاهر المسلحة (صور)

شفق نيوز / كشف مصدر أمني في قضاء سنجار، يوم السبت، عن استمرار الاحتجاجات وعلى مدار يومين من قبل أهالي القضاء لمنع انتشار المظاهر المسلحة رغم الأجواء الماطرة التي قد تعيق أي مظاهر احتجاجية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الاحتجاجات ما زالت مستمرة من قبل الاهالي في أكثر من مكان في قضاء سنجار هذا اليوم، ويوم أمس الجمعة، احتجاجاً على انتشار المظاهر المسلحة".

وأضاف المصدر أن "مجموعة من المواطنين قطعوا الطريق في مجمع بورك في القضاء، وأطلقوا على انفسهم الحراك الشبابي المستقل، مطالبين بضمانات حقيقية لإنهاء المظاهر المسلحة في عموم سنجار وجعلها منطقة خالية من السلاح".

وشهد قضاء سنجار، قبل ايام عمليات عسكرية بين الجيش العراقي وعناصر "اليبشه" الموالين لحزب العمال الكوردستاني، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. وتمتنع القوات الموالية لحزب العمال عن تطبيق قرار الجيش العراقي بـ"إخلاء القضاء من القوات المسلحة كافة"، من خلال إبقاء عناصرها في نقاط أمنية بين المدنيين.

وتوصلت بغداد وأربيل في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وتوجد حالياً إدارتين محليتين لسنجار، إحداهما تم تعيينها من قبل الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.

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