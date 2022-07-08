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رغم "النزفية".. فلكة ببغداد مسرحاً لـ"ذبح" الأضاحي (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-08T08:05:23+0000
رغم "النزفية".. فلكة ببغداد مسرحاً لـ"ذبح" الأضاحي (صور)

شفق نيوز / شهدت مناطق الجزر العشوائي التي تعرف بـ"الجوبة"، يوم الجمعة، إقبالاً واسعاً من قبل الأسر البغدادية، لشراء الأضاحي، مع حلول عيد الأضحى.

وفي كل يوم جمعة، تكون فلكة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد، مسرحاً للذبح والجزر العشوائي، لكن هذا اليوم مختلف لتزامنه مع يوم عرفة، الذي تروج فيه تجارة الأضاحي بشكل واسع.

ويشكل مشهد انتشار المجازر العشوائية وقطعان الأغنام والأبقار بين الدور السكنية وفي الأزقة وعلى أرصفة الشوارع العامة وفي قلب المناطق التجارية بالعاصمة بغداد، مظهراً غير حضاري من جهة، وعامل خطر كبير لظهور الحمى النزفية التي تنتقل إلى الإنسان من ملامسة وتناول لحوم الحيوانات والمواشي على وجه الخصوص.

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