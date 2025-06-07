جواميس تغزو محيط مبنى الحكومة المحلية بكركوك وتلتهم كل أخضر (فيديو)

شفق نيوز/ في مشهد غير مألوف وسط إجراءات مشددة تحظر تربية المواشي والجواميس داخل المدن، شوهد قطيع من الجواميس يتجول بحرية قرب مبنى محافظة كركوك، المقر الرسمي للحكومة المحلية، غير آبه بالقرارات والتعليمات البلدية.

وبينما يفترض أن تخلو المناطق الحضرية من هذا النوع من الحيوانات، كانت الجواميس تسرح وتمرح في أحد الشوارع المحيطة بمبنى المحافظة، متغذية على الأشجار والنباتات التي زرعتها بلدية كركوك ضمن حملات التجميل وزيادة المساحات الخضراء، والتي كلفت مبالغ مالية كبيرة من ميزانية المحافظة.

في هذا الصدد، قال يوسف عبد الجبار، أحد سكان كركوك، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا المشهد يعكس فوضى في تطبيق القوانين، إذ أن الجواميس تعود للتجول بحرية في أكثر الأماكن الرسمية حساسية، رغم وجود قرارات تمنع تربيتها داخل المدينة"، مضيفًا: "بلدية كركوك أنفقت الأموال لتجميل هذه المناطق، لكن ما نراه اليوم هو عودة مظاهر الإهمال".

وفي السياق ذاته، أكد قائمقام كركوك، فلاح خليل، في تصريح للوكالة، أن "إدارة كركوك كانت قد منعت تربية الأغنام والجواميس داخل المدينة، وسوف يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق مالكي هذه المواشي، إضافة إلى حجزها". وأضاف أن "إجراءات مشددة صدرت مؤخرًا للحد من ظاهرة تربية المواشي داخل حدود المدينة، حفاظًا على النظام العام والمنظر الحضري".

ويثير تواجد الجواميس في قلب المدينة تساؤلات حول مدى جدية تطبيق القوانين البلدية، خاصة في ظل شكاوى المواطنين من تراجع مستوى الخدمات، وعودة بعض الظواهر التي تُعدّ من سمات المناطق الريفية إلى مركز مدينة كركوك