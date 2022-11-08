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"رغم الجفاف والتجريف".. ديالى تسجل ارتفاعا بإنتاج التمور للموسم الحالي

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-08T15:03:56+0000
"رغم الجفاف والتجريف".. ديالى تسجل ارتفاعا بإنتاج التمور للموسم الحالي

شفق نيوز/ سجلت محافظة ديالى ارتفاعا بإنتاج التمور للموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي رغم ظروف الجفاف.

وقال مدير اعلام زراعة ديالى محمد المندلاوي لوكالة شفق نيوز؛ ان "انتاج الموسم الحالي من التمور بلغ 88911 ألف طن فيما بلغ إنتاج الموسم الماضي 67324 الف طن وبزيادة تتجاوز 20% عن الموسم المنصرم رغم ظروف الجفاف وبعض أعمال التجريف".

وبين المندلاوي؛ ان "ارتفاع إنتاجية التمور يعود  لتطوير زراعة النخيل والبساتين الجديدة المنشأة عبر زراعة النخيل النسيجية وتوفر الابار لغالبية البساتين الى جانب مقاومته للعطش وتكيفه للجفاف".

وعد المندلاوي السماح للقطاع الخاص بتصدير التمور أبرز أسباب الاهتمام باشجار وبساتين النخيل رغم عمليات التجريف المحدودة التي تحدث في مراكز المدن وللبساتين غير المجدي بقائها من حيث الجدوى الاقتصادية.

ولازالت ديالى تحوي مساحات واسعة من بساتين النخيل ذات الإنتاجية العالية من حيث الجودة والكمية رغم ظروف التهجير والجرب الطائفية وظروف الجفاف وانعدام الدعم الحكومي.

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