رغم الامطار الغزيرة ..دربندخان لازال بثلث طاقته التخزينية

شفق نيوز/ أعلنت إدارة سد دربنديخان، اليوم الجمعة، ان الخزين المائي لم يتجاوز الثلث رغم الامطار الغزيرة خلال الموسم الحالي، مؤكدة استمرار تزويد بحيرة حمرين في ديالى وفق تصاريف منتظمة.

وقال مدير السد سامان اسماعيل لوكالة شفق نيوز، إن "المخزون الحالي لسد دربنديخان لم يتجاوز 36% من المعدل الطبيعي بسبب شح الإيرادات والتصاريف الكثيرة للسد"، مبينا ان "مخزون السد مازال أقل من الموسم الماضي بمعدل مترين ونصف المتر".

وأضاف، ان "المخزون المائي في عموم السدود الكبيرة في العراق أقل من سد دربندخان وهي شحة عامة حتى الآن"، معربا عن "أمله بارتفاع الخزين المائي خلال الأمطار الربيعية بحسب الانواء الجوية والتوقعات المناخية".

واشار اسماعيل الى "استمرار تزويد بحيرة حمرين في ديالى بالمياه من قبل سد دربندخان وبمعدل 15م3/ثا بحسب خطة تنسيق مع الهيئة العامة للسدود والخزانات والموقف المائي المتاح".

واحصى مدير سد دربندخان مخزون السد بـ "مليار و157 مليون م3 من اجمالي الطاقة التخزينية الكلية البالغة 3 مليارات متر مكعب".

وتم إنشاء سد دربنديخان على نهر ديالى، ووضع حجر الأساس في العام 1956 وافتتح رسمياً في يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 1961 ويمول السد محافظات عدة بالإيرادات المائية.

ويضم محطة لإنتاج الطاقة الكهرومائية ويقع بالقرب من بلدة دربنديخان في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان العراق.

وابرمت ديالى اتفاقاً مع وحدة كرميان مطلع صيف 2022 يقضي بتقليل إطلاقات الأنهر والجداول في كرميان، والتي تتغذى من سد دربندخان إلى نسبة أكثر من 60% وتحويل الإطلاقات إلى بحيرة حمرين في ديالى لتأمين ماء الشرب بسبب الظرف الطارئ الذي تعيشه ديالى ونفاد مصادر المياه إلى جانب تعزيز التعاون بين ديالى وكرميان.