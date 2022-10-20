رغم الاعتراضات .. مدير تربية ديالى الجديد يباشر مهام عمله رسميا

شفق نيوز/ باشر مدير تربية ديالى الجديد قاسم إبراهيم الجبوري اليوم الخميس مهام عمله مديرا لتربية ديالى بموجب امر وزاري صدر في وقت سابق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان مدير تربية ديالى الجديبد قاسم إبراهيم خلف الجبوري تولى مهامه رسميا خلفا لمدير تربية ديالى السابق جعفر معن الزركوشي والذي قضى 17 عاما في المنصب.

واكد المراسل بان "الزركوشي انفك رسميا لتولي منصب مدير تربية الكرخ الثالثة بموجب امر صدر من وزارة التربية".

واصدرت وزارة التربية في وقت سابق أوامر رسمية بتكليف قاسم ابراهيم خلف الجبوري بمنصب مدير تربية ديالى وتولي مدير تربية ديالى السابق جعفر الزركوشي منصب مدير تربية الكرخ الثالثة.

يأتي هذا في وقت أعلن عدد من نواب ديالى، رفضهم تكليف مدير جديد لتربية المحافظة بعيداً عن آليات التشاور والتدقيق.

وقالت النائبة عن ديالى نورس العيسى، لوكالة شفق نيوز، إن "نواب ديالى وبتواقيع رسمية أعربوا عن رفضهم تكليف قاسم الجبوري مديراً لتربية ديالى بدلاً من المدير السابق جعفر الزركوشي".

وبينت أن "تكليف قاسم الجبوري من قبل وزارة التربية جرى بعد تدخل شخصي لأحد نواب المحافظة دون التشاور مع بقية ممثلي الشعب من نواب ديالى، ودون مفاتحة الجهات الرقابية للتحقق من سلامة موقف مدير التربية الجديد من اي ملفات فساد".

وأكدت العيسى ان "تغيير مديري الدوائر في محافظة ديالى ينبغي ان يخضع لضوابط ومعايير مهنية واضحة ودقيقة بعيدًا عن المصالح الشخصية او العشائرية".