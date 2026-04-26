رغم اضطرابات هرمز.. 6 سفن تجارية ترسو في ميناء أم قصر الشمالي

شفق نيوز- البصرة

شهد ميناء أم قصر الشمالي، يوم الأحد، رسو ست سفن تجارية متعددة الحمولات، في مؤشر على تحسن ملحوظ بحركة الملاحة البحرية وعودة النشاط التدريجي إلى الأرصفة بعد فترة من التراجع نتيجة اضطرابات الملاحة في المنطقة.

وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "أرصفة ميناء أم قصر الشمالي تشهد تصاعداً ملحوظاً في النشاط التجاري وتحسناً في معدلات المناولة، بعد رسو ست سفن تجارية متنوعة الحمولات بين حاويات ومثقلات".

وأضاف الفرطوسي، أن "من بين السفن الواصلة سفينة حاويات عملاقة تابعة لشركة (MSC) رست على الرصيفين 14 و15"، مبيناً أن ذلك "يعكس عودة الزخم التشغيلي بشكل تدريجي إلى الميناء".

وتصدر العراق قائمة الدول الأكثر تضرراً من إغلاق مضيق هرمز خلال مارس/آذار 2026، بعدما سجل أعلى نسبة تراجع في صادرات النفط الخام بين الدول الخليجية المنتجة، بلغت 82%.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت بيانات ملاحية نقلتها صحيفة "التايمز"، عن استمرار تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، مع بقاء أكثر من 600 سفينة تجارية كبيرة عالقة في المنطقة، وسط إجراءات عبور مشددة تفرضها إيران على السفن المسموح لها بالمرور.