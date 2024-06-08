رغم استقرار أسعار الطحين.. صراع تركي إيراني للسيطرة على أسواق كركوك

شفق نيوز/ تشهد عموم أسواق الطحين في العراق استقراراً ملحوظاً وذلك بعد ارتفاع سابق في اسعار هذه المادة الغذائية الأساسية في عموم الأسواق العالمية ومنها أسواق العاصمة والمحافظات، في الوقت الذي أطلقت الحكومة المحلية في محافظة كركوك حملة لمراقبة الأسعار والمخابز والأفران، وتحديد أوزان الخبز والصمون وفق الوزن المحدد من قبل حكومة المحافظة.

مراقبة أسعار الطحين

وقال قائممقام كركوك فلاح خليل يايجلي، لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة كركوك أطلقت حملة لمراقبة أسعار البيع للطحين ولمنع استغلال التجار ورفع الأسعار حيث تشهد أسواق الطحين استقراراً، ومع ذلك قمنا بحملة متابعة السوق ومن ثم المخابز والأفران في عموم كركوك".

ويضيف، أن "فريقاً حكومياً يقوم بالتفتيش على المخابز والأفران، وقمنا بوزن الخبز والصمون المباع، ووجدناه بغير الوزن الحقيقي للبيع المحدد من قبل وزارة التجارة، حيث يجب أن يكون الوزن للصمونة الواحدة 100 غرام والخبز 200 غرام، وعند مطابقة الوزن وجدناه أقل بكثير مما محدد وفرضنا عقوبات مالية وغراما، واذا تكرر الامر فان العقوبة تكون أشد على المخالفين".

الاستهلاك السنوي لكركوك

ويقول مدير مطاحن كركوك التابعة لوزارة التجارة محمد صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة كركوك فيها 12 مطحنة اهلية وواحدة حكومية تنتج شهريا بحدود 16 ألف طن وهو حجم الطحين الموزع للمواطنين عبر البطاقة التموينية، وقمنا بتوزيع 144 ألف طن من دقيق القمح للمواطنين العام الماضي".

ويشير إلى أن "العام الحالي جهزنا خمس حصص من الطحين، وتم توزيعها على المواطنين بواقع 16 ألف طن من دقيق القمح ذات الجودة المتميزة، ومستمرون بعملية إعداد الحصص المقررة من وزارة التجارة، ومديرية المطاحن العامة في بغداد".

وعن الأسعار السائدة في السوق المحلية للطحين المحلي و المستورد يوضح مدير مطاحن كركوك أن "سعر كيس الطحين بوزن 50 كغم في السوق المحلية يتراوح بحدود 17 ألف دينار وفي حين المستورد منه وهو إما الطحين التركي أو الإيراني فهو بسعر 30 إلى 31 ألف دينار للكيس الواحد منه، وهي أسعار منخفضة عن السنوات السابقة".

التركي الأكثر طلبا

من جانبه يقول الخبير الاقتصادي علي خليل لوكالة شفق نيوز، أن "العراق يسعى للاكتفاء الذاتي من الحبوب خلال هذا الموسم، والمتوقع أن يصل إنتاج الحنطة الى 6 ملايين طن، ورغم ذلك فإن الصراع بين الطحين التركي والإيراني يتصاعد للاستحواذ على سوق الطحين في العراق، ولكن تركيا تسيطر بنسبة 75 بالمائة على السوق و25 بالمائة لصالح الطحين الإيراني، من حصة المستورد".

ويؤكد خليل أن "العراق استورد العام الماضي 2023 من تركيا فقط 500 مليون دولار طحين، و260 مليون دولار من مختلف انواع البسكويت، و180 مليون دولار معجنات، ليكون مجموع منتجات الطحين بحدود مليار دولار سنويا فقط من تركيا، عدا ما تستورده من إيران حيث يتجاوز المستورد من الدولة الجارة بحدود 350 مليون دولار سنويا".

ويشير إلى أن "العام الماضي تجاوز سعر كيس الطحين الواحد بوزن 50 كغم المستورد 60 الف دينار، والمحلي وصل إلى 40 ألف دينار والعام الحالي السوق مستقرة".

وأفادت وزارة التجارة العراقية مطلع شهر حزيران الجاري، بتحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول القمح للموسم 2024 من خلال الكميات المسوقة من المزارعين.

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت، الجمعة (26 نيسان 2024)، تسلم 270 ألف طن من القمح، فيما توقعت وصول الكميات المستلمة خلال الموسم التسويقي الحالي إلى 7 ملايين طن.