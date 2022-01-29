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رغد صدام تنفي منشورا على فيسبوك متعلقاً بمقتدى الصدر

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-29T06:30:52+0000
رغد صدام تنفي منشورا على فيسبوك متعلقاً بمقتدى الصدر

شفق نيوز/ نفت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، صحة منشور في "فيسبوك" تم تداوله على أنه يعود لها، مؤكدة أنه لا توجد لها صفحة في "فيسبوك".

وجاء في المنشور الذي نشره حساب باسم رغد صدام حسين في "فيسبوك"، ونفته رغد، صور لها ولزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، مع تعليق: "شكرا لك أثلجت قلوبنا وسنكون سندا لك دائما حتى نأخذ الثأر".

في حين نشرت رغد صدام حسين صورة للمنشور مع إشارة عليه بأنه مزيف وغير صحيح، وقالت في "تويتر": "منشور مزيف..لا توجد لنا صفحة على موقع فيسبوك، وهذا الحساب على تويتر هو حسابنا الرسمي فقط".

https://twitter.com/RghadSaddam/status/1487113779519406084

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