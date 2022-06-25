رعاية كربلاء تحدد اعداد المستفيدين وتحدد شرط إطلاق رواتب الوجبة القادمة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الرعاية الاجتماعية في كربلاء، اليوم السبت، عن اعداد المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية في المحافظة، فيما حددت شرطاً لإطلاق أموال الوجبة الثامنة منهم.

وقال مدير قسم الرعاية الاجتماعية في كربلاء حسين تايه، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك 11 الفاً و800 شخص في محافظة كربلاء بانتظار اصدار البطاقة الذكية لمستفيدي الشبكة الاجتماعية"، مبينا انهم "بانتظار التخصيص المالي سواء عن طريق قانون الموازنة لعام 2022 أو تخصيصات قانون الدعم الطارئ لصرف مستحقاتهم".

ورهن تايه إطلاق أموال الوجبة الثامنة أو شمول عدد إضافي من المستفيدين بـ"توفر التخصيصات المالية"، موضحاً أن "عدد الذين يستلمون رواتب الرعاية الاجتماعية وصلوا الى ٤٦ الفاً و٥٠٠ مستفيد".

وتابع مدير قسم الرعاية الاجتماعية ان "هناك مساع من قبل المديرية والوزارة لتوفير التخصيصات هذه وتوسيع قاعدة الشمولية وزيادة المبالغ".

وبدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عام 2005 بتطبيق برنامج شبكة الحماية الاجتماعية الذي يمنح إعانات مالية على شرائح العجزة والأرامل والأيتام والمطلقات والعاطلين عن العمل.

وتقوم الوزارة بتدقيق اسماء المشمولين بالاعانات الاجتماعية بعد التقارير التي تحدثت عن استفادة عشرات الالاف من الموظفين وميسوري الحال منها في حين يجد الفقراء صعوبة بشمولهم بها.