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رعاية الطفولة تطالب بإنزال أشد العقوبة بحق مغتصب الطفلة حوراء

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-26T17:20:25+0000
رعاية الطفولة تطالب بإنزال أشد العقوبة بحق مغتصب الطفلة حوراء

شفق نيوز/ طالبت هيئة رعاية الطفولة، يوم الأحد، بإنزال أشد العقوبة بحق المتهم باغتصاب الطفلة حوراء ذات السبع سنوات.

وقال المتحدث باسم الهيئة عزيز ناصر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الهيئة "تستنكر العمل الوحشي واللاإنساني الذي اقدم عليه احد المتهمين في التجاوز على حرمة الطفولة من خلال اغتصاب طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات في منطقة الحسينية ببغداد".

وأضاف أن المتهم "تجرد من الإنسانية والاخلاق واعتدى على طفلة لا حول لها ولا قوة واقدم على اغتصابها بعد اختطافها".

وأشار ناصر إلى أن "هيئة رعاية الطفولة تدعو القضاء بإنزال أشد العقوبة بحق المتهم"، مشيدا "بالدور الكبير لوزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقائد شرطة بغداد لاستجابتهم الفورية وتحركهم السريع وبذلهم الجهود الكبيرة للوصول إلى المتهم بعد ان لاذ بالفرار بعد ارتكابه جريمته".

وفي وقت سابق الأحد، قال مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن، في مقطع فيديو تم تصويره أثناء زيارته للطفلة في احدى مستشفيات بغداد، إن "الطفلة حوراء تعرضت، قبل يومين، لعملية اغتصاب بشعة غير انسانية من قبل احد الاشخاص"، مبينا أن قاضي التحقيق الخفر في الرصافة اصدر مذكرة قبض وتحر بحق المتهم بعد شكوى تقدم بها والد الطفلة في شرطة الحسينية".

وأضاف معن ان "الطفلة حوراء نقلت الى المستشفى"، مشيراً إلى أن "الجاني البشع غير المحسوب على الانسانية يسكن منزلاً مجاوراً لاهل الطفلة".

 وبين أن "الجاني قام بخطف الطفلة مع شقيقها الطفل ذو الاربع سنوات والذي تمكن من الهروب من بين يدي الجاني"، موضحاً أنه "بدلالة الطفل والاهل تم التعرف على مكان الجاني، وأصبحت المعلومات واضحة".

من جانبه أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، إن "الجاني كان مخموراً ولاحظ طفلة كانت تمشي لوحدها في وقت متاخر من الليل قرب منزلها في منطقة الحسينية شمالي بغداد".

وأوضح المصدر، أن "الجاني قام بمراقبتها ودخل خلفها الى المنزل وأقدم على اغتصابها"، مؤكداً أنه "تم القبض عليه من قبل القوة الماسكة للارض".

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