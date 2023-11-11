"رضع وأكفان مدمّاة" في بغداد.. مسيرة نساء وأطفال للتذكير بأحداث غزة واحتجاجاً على القصف "اللامنتهي" (صور)

شفق نيوز/ بين أعلام فلسطينية وعراقية، واستخدام الكوفية المعروفة كرمز فلسطيني، تظاهر العشرات من الأشخاص أغلبهم من النساء والأطفال تضامنا مع أطفال غزة وما يتعرضون له حاليا من حرب تشنها القوات الإسرائيلية في القطاع.

وجرت التظاهرة التي جاءت بعنوان "أطفال العراق يناصرون أطفال غزة" في منطقة اليرموك، وسط بغداد للتذكير بما يعانيه أطفال القطاع، وكان أبرزها حمل بعض المتظاهرين المحتجين على القصف الإسرائيلي أطفالاً مكفنين غطتهم الدماء كرمزية عن ما يجري حاليا في غزة حيث تؤكد مصادر موثوقة وفاة طفل كل 10 دقائق، وتاكيد الأمين العام للأمم المتحدة ان القطاع أصبح مقبرة للأطفال.

وتعيش غزة وضعاً مأساوياً على كل المستويات، بعد أحداث السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل من دون هوادة حتى وصل الحال الى استهداف المستشفيات، كما تفرض السلطات الإسرائيلية حصاراً كاملاً على القطاع وتمنع الدخول والخروج منه في ظل هذا القصف ما أدى الى وقوع "مجازر" كان أبرز ضحاياها من الأطفال والنساء، بحسب منظمات دولية مختصة، في ظل امتناع إسرائيلي عن إيقاف الحرب أو السماح بإدخال المساعدات المطلوبة للمحاصرين في القطاع.