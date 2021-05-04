رصد 82 إصابة بكورونا بين الوافدين من الهند

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الثلاثاء، تشخيص 82 إصابة بين العراقيين الوافدين من الهند.

وقالت عضو الفريق الإعلامي الطبي في وزارة الصحة ربى فلاح، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن وصول الوافدين إلى بغداد كان هناك فرق صحية تابعة لوزارة الصحة من أجل تطبيق الاجراءات الصحية والوقائية بالتعاون مع وزارة الداخلية بالاضافة الى وزارة النقل.

وأشارت إلى أخذ مسحات من كل الوافدين وحجرهم في احد فنادق بغداد، وظهرت نتائج الفحص 82 اصابه موجبة من اصل 399، وتبينت الاصابه بكورونا السلالة القديمة وليست السلالة الهندية، ولم تظهر اي سلالة غريبة بالمسحات

وقالت إن وزارة الصحة ستوفر قريبا مختبرا خاصا بفحص السلالات، ومع ذلك تم اخذ جميع الاجراءات الوقائية من اجل ضمان عدم دخول اي سلالة الى العراق.

وكان العراق قد سير أول رحلة جوية استثنائية أمس الاثنين إلى الهند وقام بإجلاء 399 من رعاياه العالقين هناك على خلفية تعليق الرحلات الجوية بين البلدين بسبب مخاوف وصول السلالة الهندية إلى العراق.