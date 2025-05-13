رصد 70 مليون دينار لمكافحة الكلاب السائبة في محافظة عراقية

شفق نيوز/ كشف مدير المستشفى البيطري في البصرة، رياض محمد علي، يوم الثلاثاء، عن تخصيص مبالغ مالية ضمن حملة جديدة لمكافحة الكلاب السائبة في المحافظة، وتقديم مقترح لشراءها من المواطنين بمبالغ رمزية.

وقال علي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة المحلية خصصت مبلغ 70 مليون دينار لشراء 100 ألف حبة خاصة بمكافحة الكلاب السائبة"، مبيناً أن "الموضوع متعلق حالياً في بغداد والحبوب جاهزة، وهي في طور الفحص والتدقيق الأمني، ومن المتوقع أن تصل إلى البصرة خلال الأيام المقبلة لبدء تنفيذ الحملة".

وأوضح أن "من بين الطرق المقترحة لمعالجة الظاهرة هي التعاون مع شركة متخصصة بدعم الحكومة المحلية، تقدم آليات عدة للحد من انتشار الكلاب السائبة، منها القتل الرحيم بمادة كلوريد البوتاسيوم، والرمي بالخراطيش، وإنشاء أماكن مخصصة للإيواء مع تعقيمها أو إخصائها".

ونبه رياض، إلى أن "المستشفى قدمت مقترح للشركة يتضمن شراء الكلاب السائبة من المواطنين بمبلغ رمزية تبدء من 5 آلاف دينار للإناث و3 آلاف للذكور، كخطوة بديلة للطرق التقليدية، تهدف إلى إشراك المجتمع في معالجة هذه الظاهرة المتفاقمة".

وأشار إلى أن "محافظة البصرة تشهد تزايداً ملحوظاً في أعداد الكلاب السائبة، ما تسبب بمخاوف واسعة لدى المواطنين، لا سيما في المناطق السكنية والزراعية، وسط مطالبات بتسريع وتيرة الإجراءات الحكومية للسيطرة على الوضع".