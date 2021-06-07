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رصد هدر في معاملات أزمة كورونا يقدر بـ1.5 مليار دينار بمستشفى حكومي

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-07T10:24:32+0000
رصد هدر في معاملات أزمة كورونا يقدر بـ1.5 مليار دينار بمستشفى حكومي

شفق نيوز/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، عن رصد هدر في معاملات أزمة جائحة كورونا يقدر بـ1.5 مليار دينار في مستشفى حكومي بالديوانية، مشيرة الى صدور أمر استقدام لرئيس وأعضاء لجنة المشتريات.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن ملاكات التحري والضبط القضائي لمكتب تحقيق هيئة النزاهة الاتحادية تحركت لضبط الأوليات الخاصة بمعاملات الصرف لأزمة كورونا في المستشفى العام بالديوانية؛ وذلك لوجود شبهة هدر للمال العام فيها.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عملية الضبط التي تمت بموجب مُذكرة قضائية صادرة عن محكمة تحقيق المحافظة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة، بأن ملاكات المكتب تمكنت، حال انتقالها إلى مستشفى الديوانية العام، من ضبط الأوليات ومعاملات الصرف لأزمة كورونا البالغة قيمتها (4,843,525,000) مليارات دينار؛ وذلك لوجود شبهة هدر للمال العام فيها.

ولفت الدائرة إلى أن التحقيقات الأولية التي أجرتها ملاكات المكتب قادت إلى وجود هدر مقداره (1,500,000,000) مليار دينار، مُبينة أن نتائج ومُخرجات عمل المكتب، ولدى عرضها على المحكمة مُعززة بالأدلة والمُبرزات في محضر ضبط أصولي، قادت إلى إصدار المحكمة أمر استقدام لرئيس وأعضاء لجنة المُشتريات وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.

 وسبق للهيئة أن أعلنت عن تفاصيل عملية الضبط التي نفذتها بحق معاون مدير عام ومدير مستشفى في الديوانية، مُؤكدة إقدامهما على ارتكاب مخالفات ومُغالاة في معاملات شراء أدوية ومستلزمات طبية وأجهزة مختبريَة تقارب قيمة المغالاة فيها ربع مليار دينار.

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