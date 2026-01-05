رصد نيابي.. طائرات VVIP بـ330 مليار دينار لكبار المسؤولين (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

انتقد عضو البرلمان العراقي باسم الغرابي، يوم الاثنين، تخصيص ما يقارب 250 مليون دولار، أي ما يعادل 330 مليار دينار عراقي، لشراء طائرات مخصصة لنقل رئيس وزراء أو وزير أو من هم بدرجتهم، سواء للتنقل بين المحافظات أو خارج البلاد.

وكتب الغرابي، عبر صفحته على فيسبوك، أن العقود تشمل شراء طائرات من طراز MI 171 (جديدة) عدد 1، وFalcon X8 (جديدة) عدد 2، وFalcon X7 (مستعملة) موديل 2010 عدد 1.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في وقت يواجه المواطنون زيادات في أسعار بطاقات الموبايل، وارتفاعاً في أسعار الأدوية، وزيادات أكبر في كلفة "الهواء الطبي"، متسائلاً عن أولويات الإنفاق الحكومي.

وتطرق الغرابي إلى مبررات الشراء التي وصفها بـ"رفع القدرة وزيادة التسليح"، عبر "طائرات VVIP ".

وأكد النائب أنه سيواصل متابعة التحقيق والتدقيق في الموضوع، وبيان مدى الحاجة الفعلية لشراء هذه الطائرات.