رصد طائر نادر مهدد بالانقراض في الأجواء العراقية بتقنية فضائية

شفق نيوز – الأنبار

أعلن الفريق الوطني العراقي للتغير المناخي – فرع محافظة الأنبار، يوم السبت، عن رصد طائر نادر مهدد بالانقراض أثناء عبوره الأجواء العراقية واستقراره المؤقت في منطقة شبه صحراوية رطبة ضمن حدود المحافظة، وذلك باستخدام نظام تتبع فضائي (GPS Tracker) وبالتعاون مع الجهات البيئية المختصة.

وقال الفريق في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "الطائر ينتمي إلى فصيلة نادرة مُدرجة ضمن قوائم الكائنات المهددة بالانقراض عالمياً، وقد تم رصده أثناء عبوره الأجواء العراقية واستقراره المؤقت في منطقة شبه صحراوية رطبة ضمن حدود محافظة الأنبار".

وأشار إلى أن هذه المناطق تمثّل محطات توقف بيئية حيوية للطيور المهاجرة، كونها توفّر ملاذاً آمناً ومؤقتاً لها خلال رحلة هجرتها الطويلة، وهو ما يمنح المحافظة أهمية متزايدة في خريطة التنوع البيولوجي في العراق.

وبين الفريق أن هذا النشاط يندرج ضمن جهود الفريق الوطني لرصد تأثيرات التغير المناخي على التنوع البيولوجي في البلاد، وقياس قدرة الأنواع المهددة على التأقلم مع التغيرات البيئية الموسمية.

ودعا الفريق، إلى تعزيز التنسيق البيئي بين الجهات الحكومية والمنظمات المتخصصة، من أجل حماية المواطن البيئية، وضمان استمرار الجهود في حفظ الأنواع النادرة، والحفاظ على ثروات العراق البيئية في ظل التحديات المناخية المتزايدة.