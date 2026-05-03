رصد زلزالي: 36 هزة أرضية في العراق والمناطق المجاورة خلال شهر

أصدر قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، يوم الأحد، تقريره الشهري بشأن النشاط الزلزالي في العراق والمناطق المجاورة لشهر أبريل / نيسان 2026، مسجلاً 36 هزة أرضية.

وقال القسم، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن العدد الكلي للهزات المسجلة عبر شبكة الرصد الزلزالي العراقية بلغ 36 هزة، بينها 16 هزة داخل العراق و20 هزة خارج البلاد قرب الحدود.

وأوضح أن الهزات الخارجية توزعت بواقع 10 هزات داخل إيران قرب الحدود العراقية، و9 هزات داخل تركيا قرب الحدود، إضافة إلى هزة واحدة داخل سوريا في محافظة الحسكة.

وأشار إلى أن قوة الهزات تراوحت بين درجة واحدة و5 درجات، فيما تراوحت الأعماق البؤرية بين 5 و39 كيلومتراً.

وبيّن التقرير أن النشاط الزلزالي تركز داخل العراق في محافظة السليمانية، حيث سُجلت 8 هزات في مركز المدينة ودوكان وبنجوين.

وأضاف أن محافظة نينوى شهدت 3 هزات في تلعفر والشيخان والموصل، فيما سُجلت هزتان في دهوك (زاخو وعقرة)، وهزتان في أربيل (سوران ومركز المدينة)، وهزة واحدة في ديالى بقضاء خانقين.

وأكد التقرير خلو المناطق الغربية والجنوبية الغربية من العراق من أي نشاط زلزالي خلال الشهر، مشيراً إلى عدم تسجيل خسائر بشرية جراء الهزات المرصودة.