رصد تطورات هطول الامطار والثلوج في عموم العراق

شفق نيوز/ كشف راصد جوي، يوم الاثنين، عن تطورات حالة الطقس في عموم مناطق العراق واقليم كوردستان والتي تشهد أغلبها هطول امطار وثلوج منذ ليلة امس.

وقال الراصد صادق عطيه في مدونة له، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن الامطار الديمية تستمر في العاصمة بغداد وبابل وكربلاء ، لغاية ظهر اليوم، وتتوقف تدريجيا بعد الظهر،

اما ديالى فتتوقف خلال المساء"، مبينا أن "هطول الامطار الثلجية تستمر احيانا في الموصل، مع استمرار فرص هطول الثلوج شمال سنجار لغاية ظهر او مساء اليوم".

وأشار إلى "رش خفيف من الامطار يبدأ في النجف خلال الوقت القادم وينتهي ظهرا مع فرص لهطول ثلجي سريع في باديتها".

ونوه أيضاً إلى "هطول خفيف من الامطار يبدأ خلال ساعات مابعد الظهر او المساء في ميسان والبصرة وذي قار وبادية السماوة وينتهي ليلاً، يسبقها قطرات متفرقة، وهطول خفيف مستمر في اجزاء من واسط ينتهي خلال المساء".

وتوقع عطيه، أن "تكون فرص الديوانية والسماوة ضعيفة من الامطار، مع انتهاء فرص الامطار في الانبار واغلب مناطق نينوى".

وأكد "استمرار هطول الامطار في السليمانية وديالى واربيل وشمال صلاح الدين لغاية مساء اليوم".

وتوقع أيضاً أن "يستمر هطول الثلوج في المناطق المنخفضه في السليمانية لغاية فجر الثلاثاء، وربما تشمل اليوم مناطق منخفضه من اربيل وشمال كركوك وشمال ديالى ممزوجة بامطار خفيفة متجمدة".

كما رجح "هطول ثلجي ممزوجا بالامطار متوقع في اغلب مرتفعات دهوك".