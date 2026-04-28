رصد.. العراق في مرتبة متأخرة عالمياً بحرية الإنترنت

شفق نيوز- متابعة

أظهرت بيانات مؤشر حرية الإنترنت لعام 2026، أن العراق سجل 16 نقطة من أصل 100، ليُصنف ضمن الدول ذات الحرية الرقمية المحدودة مقارنة بالمتوسط العالمي، وفق تقرير صادر عن منصة التحليل الرقمي Cloudwards، اليوم الثلاثاء.

وتابعت وكالة شفق نيوز، نتائج المؤشر والتي أظهرت تبايناً واسعاً في مستويات حرية الإنترنت حول العالم، إذ تصدرت 11 دولة القائمة بدرجة 92 نقطة، من بينها النرويج والدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا وسورينام وتيمور الشرقية.

في المقابل، جاءت كوريا الشمالية في المرتبة الأخيرة عالمياً من دون نقاط، تلتها الصين وروسيا وإيران وباكستان عند 4 نقاط فقط، نتيجة القيود المشددة على المحتوى الرقمي والمنصات وحرية التعبير عبر الإنترنت.

وعلى مستوى الدول الكبرى، سجلت الولايات المتحدة 64 نقطة، لتأتي في منتصف الترتيب العالمي، بينما حصلت المملكة المتحدة على 52 نقطة، ما يعكس مستويات تنظيم ورقابة متفاوتة مقارنة بالدول الأعلى تصنيفاً.

أما على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط، فقد جاء العراق عند 16 نقطة، ما يضعه ضمن الدول ذات حرية الإنترنت المحدودة نسبياً، في ظل قيود تنظيمية وتحديات مرتبطة بالبنية الرقمية والسياسات الخاصة بالمحتوى والوصول إلى بعض الخدمات.

وبحسب التقرير، جاء العراق إلى جانب دول مثل ميانمار وتركمانستان ضمن الفئة الدنيا للمؤشر، ما يضعه في مرتبة متأخرة عالمياً في تصنيف حرية الإنترنت لعام 2026.

وبصورة عامة، أظهر التقرير فجوة رقمية عالمية واضحة بين دول تتمتع بإنترنت مفتوح إلى حد كبير، وأخرى تخضع لرقابة مشددة، فيما بقيت غالبية الدول ضمن المنطقة الوسطى من حيث مستوى الحرية الرقمية.

ويقاس مؤشر حرية الإنترنت مستوى قدرة الأفراد على استخدام الشبكة بحرية، بما يشمل الوصول إلى المواقع والتطبيقات، وحرية التعبير، والخصوصية الرقمية، ومدى الرقابة أو القيود الحكومية على المحتوى والخدمات الإلكترونية.

وتعد Cloudwards منصة دولية متخصصة في التحليل الرقمي والتقني، تنشر تقارير دورية عن الأمن السيبراني، الخصوصية، خدمات الإنترنت، وواقع الحريات الرقمية في دول العالم.