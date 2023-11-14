رصدته المخابرات العراقية.. حريق هائل يأتي على أفران وشقق وعجلات في الكوت (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن حريقاً كبيراً التهم أفران معجنات وشقق سكنية وعجلات مدنية في مدينة الكوت مركز محافظة واسط.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن حادث حريق أتى على افران ومعجنات الصادق الواقعة في منطقة الحيدرية دور الموظفين بمدينة الكوت، مؤكدا إجراء الكشف على محل الحادث ومشاهدة احتراق الفرن بالكامل.

وأوضح، أن الحريق أتى على خزانات للوقود (مادة النفط) بجانب الأفران، عازياً سبب الحريق إلى تماس كهربائي في التغليف الخارجي والسقوف الثانوية مما أدى إلى احتراق خزانات النفط وسقوطها على الأرض.

وبين، أن مادة النفط تسربت وهي مشتعلة إلى الشارع الجانبي للفرن مما أدى الى احتراق 8 عجلات احتراق كلي وعجلتين احتراق جزئي، وكذلك احتراق شقتين سكنيتين في الطابق الثاني أعلى الفرن.

ولفت إلى أن برجاً للمراقبة والحراسة خاص بمديرية المخابرات العراقية قد رصد الحادث، وبحسب إفادة حرس البرج فأن سبب بداية الحريق هو تماس كهربائي بالسقوف الثانوية الخارجية بجانب خزانات الوقود.

وبحسب إفادة الحارس ايضاً، فإن عدم السيطرة على الحريق من قبل عمال الفرن أدى الى انتقال النيران الى الشقق العلوية وكذلك العجلات المجاورة، مؤكداً أنه لا توجد اضرار بشرية وفق جهة التحقيق في مركز شرطة الكوت.