رصاص الفرح يحول عرس إلى مأتم في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، اليوم الخميس، بمقتل شخص نتيجة إطلاق النار "فرحاً" بعرس في مدينة الموصل مركز المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن شاباً في الثلاثينيات من عمره ويدعى (داوود الجحيشي) لقي حتفه برصاصة طائشة، مبيناً أن عرساً بالجانب الايمن من الموصل تحول الى مأتم ومجلس عزاء بعد أن أطلق أحد المحتفلين بالعرس النار وثارت رصاصة لتصيب أحد الحاضرين اصابة خطيرة في قلبه مما ادى الى مقتله على الفور.

وأشار المصدر إلى أن قوة من شرطة نينوى اعتقلت 4 اشخاص كانوا يحملون مسدسات في العرس، مبينا أنها تحقق معهم للوصول الى من ثارت الرصاصة من سلاحه وأصابت الضحية.

وبين المصدر، أن الأجهزة الأمنية تدخلت وفتحت تحقيقا في الحادث، بينما نقلت جثة الضحية الى دائرة الطب العدلي.