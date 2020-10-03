رصاص العشائر والموازنة يجهزان على كهرباء جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي جنوبي العراق، يوم السبت، بتأثر عملية نقل الطاقة نتيجة الاطلاقات النارية على محطات الكهرباء، فيما أشار إلى النأي عن الصراعات السياسية في تقديم الخدمة.

وقال مدير نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية زياد علي فاضل، لوكالة شفق نيوز، إن "تأخر اقرار الموازنة الاتحادية تسبب بمشكلات كبيرة على وضع الطاقة الكهربائية في الجنوب، وذلك يؤثر على المواطنين من ناحية تجهيز الكهرباء"، مشيراً إلى أن "تأخر اقرار الموازنة سبب لنا مشكلات كثيرة".

وأضاف فاضل، أن "عدم توفير السيولة المالية لتنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية تسبب بمعوقات كبيرة في وضع الطاقة الكهربائية، فضلاً عن عدم استقرار الوضع الامني"، لافتاً الى "تعرض كثير من المحطات الكهربائية الى المضايقات جراء الاطلاقات النارية اثر بعض النزاعات، التي تتسبب بحدوث اعطال متكررة في المنظومة الكهربائية".

ونوه مدير نقل الطاقة في المنطقة الجنوبية، إلى أن "اي صراعات سياسية وتجاذبات تؤثر أيضاً على وضع الطاقة الكهربائية"، مردفاً "نعمل اليوم كمؤسسة خدمية على أن نبعد منظومة الصراعات السياسية عن عمل المؤسسة الكهربائية التي تسعى لتقديم افضل الخدمات للمواطنين".

ويعاني العراق من أزمة مزمنة في نقص الطاقة الكهربائية وبخاصة في فصل الصيف، اذ يزداد الطلب عليها جراء ارتفاع درجات الحرارة ووصولها في بعض الأحيان إلى 50 مئوية.

ويعد توفير الطاقة الكهرباء على رأس مطالب السكان منذ سنوات طويلة.

وتشهد مناطق جنوبي العراق سيما محافظة البصرة، بشكل شبه مستمر، صراعات عشائرية يستخدم فيها افراد تلك العشائر اسلحة خفيفة ومتوسطة، ويسقط خلالها عشرات الضحايا.