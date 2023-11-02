رصاصة طائشة وصعقة كهربائية.. مصرع شابين بحادثين منفصلين في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين يوم الخميس، بمصرع شابين بحادثين منفصلين في محافظة صلاح الدين.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "منتسبا بالحشد لقي مصرعه خلال عملية تنظيف سلاح من قبل شقيقه وخروج رصاصة بالخطأ انهت حياته في قضاء امرلي شرقي صلاح الدين".

واضاف ان "قوات الأمن حضرت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي فيما فتحت تحقيقا بملابسات الحادث".

وتشهد اغلب المحافظات حوادث اخطاء تنظيف الاسلحة بشكل غير متعمد وأودت بحياة الكثيرين.

وفي حادث آخر؛ لقي شاب مصرعه بصعقة كهربائية في اطراف قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "شابا ثلاثينياً لقي مصرعه جراء صعقة كهربائية خلال أعمال صيانة داخل منزله في قرية بنكجة في اطراف طوز خورماتو".

وأشار الى نقل الجثة الى الطب العدلي وفتح تحقيقا بملابسات الحادث.