رصاصة طائشة تنهي حياة طفل بالأنبار وعامل باكستاني يسقط من عمارة ببغداد

شفق نيوز/ لقي طفل مصرعه، يوم الجمعة، برصاصة طائشة خلال مناسبة اجتماعية في الأنبار، فيما فقد عامل باكستاني حياته بعد سقوطه من عمارة قيد الإنشاء ببغداد.

وقال مصدر أمني في محافظة الأنبار، لوكالة شفق نيوز، إن "الطفل أيهم مهند، في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، فقد حياته بسبب رصاصة طائشة، أصابته خلال تواجده قرب منزله".

وأضاف أن "الرصاصة يُعتقد أنها ناجمة عن إطلاق نار عشوائي خلال احتفال أو مناسبة اجتماعية في المنطقة".

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الحوادث ليست جديدة على المحافظة، إذ تعاني العديد من المناطق من مشكلة انتشار السلاح بين المواطنين واستخدامه بشكل غير قانوني، ولاسيما وإطلاق النار في المناسبات، وغالبا ما تؤدي إلى وفيات وإصابات.

وفي بغداد، أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، بأن "عاملاً باكستاني الجنسية، لقي مصرعه نتيجة سقوطه من عمارة قيد الإنشاء في شارع أبي نؤاس في العاصمة".

وأضاف أن "العامل سقط من الطابق الثامن بالعمارة، وتم نقل جثته للطب العدلي".