رصاصة تنهي حياة شاب "ثأراً" و"حادث عرضي" يخطف عاملاً جنوبي العراق

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الاثنين، بمقتل شخص نتيجة هجوم مسلح، ووفاة آخر بحادث عرضي في مناطق متفرقة من المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "شخصاً يبلغ من العمر 27 عاماً قتل بهجوم مسلح في قرية (آل معيوف) بقضاء الدواية شمال شرقي محافظة ذي قار، بعدما تلقى 11 رصاصة في جسده بسبب ثأر عشائري سابق".

وأضاف أن "قوة أمنية لاحقت الجناة بدأت بملاحقة الجناة، بعد فرارهم إلى جهة مجهولة، واعتقلت اثنين من منفذي الجريمة، وجار البحث عن البقية، لغرض عرضهم على القضاء لينالا جزاءهما العادل".

وأشار المصدر، إلى أن "شاباً يبلغ من العمر 20 عاماً يعمل في إحدى الشركات الأهلية المختصة بعمل المجاري في قضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، تعرض لإصابة أثناء العمل وتم نقله للمستشفى لغرض معالجته، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله، بسبب شدة الإصابة التي تعرض لها والاختناق".