رصاصة أب تنهي حياة الابن في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمقتل طالب في الصف السادس الابتدائي بطلق ناري من سلاح والده في محافظة كركوك.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "طالباً في الصف السادس الابتدائي مواليد 2012 فارق الحياة بعد إصابته بطلقة نارية من سلاح والده إثر مشاجرة بين والده وجيرانهم وسط كركوك حيث حاول الأب إطلاق النار وعند تدخل آخرين لسحب السلاح خرجت رصاصة منها وأصابت ابنه".

واضاف المصدر، أن "الطالب أصيب بطلقة نارية في البطن وعندما نقل إلى المستشفى توفي وسلمت الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

يشار إلى أن الطالب كان في الصف السادس الابتدائي و قد انهى امتحاناته الوزارية، يوم أمس مع باقي الطلبة الذين شاركوا في أداء امتحانات البكالوريا.