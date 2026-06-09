رشوة 50 ألف دولار تزج بمدير عام بوزارة التربية العراقية في السجن 4 سنوات

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، صدور حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد بحقّ مدير عامٍّ في وزارة التربية العراقية؛ على خلفية ارتكابه جريمة الرشوة.

وأفادت الهيئة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بحقّ المدير العام لتربية الكرخ الأولى، يقضي بالحبس الشديد لمدَّة أربع سنوات، وفرض غرامة ماليَّة مقدارها عشرة ملايين دينار.

وأوضحت أنَّ الحكم صدر على خلفيَّة ثبوت طلب المدان مبلغاً مالياً قدره (50,000) دولار من أحد المشتكين؛ مقابل التدخُّل في أداء عملٍ من أعمال الوظيفة، يتمثَّل بغلق اللجان التحقيقيَّة المؤلفة بحقِّه في تربية الكرخ الأولى والإبقاء عليه بمنصبه مديراً لإحدى المدارس. .

وأضافت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، توصَّلت إلى مقصريَّـته، فأصدرت قرارها بإدانته والحكم عليه حضورياً، وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983) المعدَّل.

يُشار إلى أنَّ الهيئة كانت قد أعلنت اوخر آذار الماضي تنفيذها أمر القبض الصادر بحقِّ مدير عام تربية الكرخ الأولى، بعد أن تمكَّن فريقها التحقيقي من ضبط أحد الوسطاء متلبِّساً بطلب مبلغ رشوة، قدرها خمسون ألف دولار؛ مقابل إلغاء لجنةٍ تحقيقيَّةٍ بحقّ أحد مُديري مدارس تربية الكرخ الأولى.