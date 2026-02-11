"رسوم مرتفعة".. تكلفة السفر بالسيارة عبر المنذرية إلى إيران تتجاوز الطيران

شفق نيوز- ديالى

كشف مصدر في إدارة منفذ المنذرية الحدودي، يوم الأربعاء، عن تفاصيل الإجراءات والرسوم المفروضة على المواطنين الراغبين بالسفر إلى إيران باستخدام سياراتهم الشخصية، فيما أشار إلى أن الحركة ما تزال بمرحلة التنظيم الفني بانتظار المباشرة الرسمية من الجهات المختصة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن المسافرين ملزمون أولاً بإكمال معاملات الجانب العراقي، والتي تبدأ باستخراج ما يُعرف بدفتر الخروجية الخاص بالمركبة من كمرك السليمانية مقابل رسوم بسيطة، موضحاً أن الدفتر يُعد شرطاً أساسياً لخروج السيارة من البلاد، وتبلغ مدة صلاحيته عشرة أشهر، فيما تُعتمد المعاملة الفعلية للاستخدام لمدة شهر واحد عند كل سفر.

وأضاف أن المسافر عند وصوله إلى المنفذ يُستوفى منه عدد من الرسوم تشمل كفالة مالية قدرها 132 ألف دينار عراقي، ورسوم جمركية بقيمة 25 ألف دينار، إضافة إلى تأمينات تبلغ 35 ألف دينار، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تمنح صلاحية عبور لمدة شهر واحد.

وأوضح المصدر، أن الدخول إلى الجانب الإيراني يتطلب استصدار وثيقة "التريبتيك" (Carnet de Passage) الخاصة بالإدخال المؤقت للمركبات، والتي يمكن استخراجها مسبقاً من معرض بغداد الدولي مقابل 150 دولاراً ولمدة عام كامل، مع دفع رسوم إضافية تتراوح بين 70 و100 دولار تتعلق بالوقود والمرور.

وأشار إلى أنه في حال عدم استخراج "التريبتيك"، داخل العراق، يمكن الحصول عليها مباشرة من الجانب الإيراني مقابل 250 دولاراً، تضاف إليها 70 دولاراً أخرى كرسوم وقود ولوحات وأرقام مؤقتة، لافتاً إلى أن هذه الرسوم تُفرض خصوصاً على المركبات ذات اللوحات القديمة.

وتابع المصدر، قائلاً إن العمل الفعلي لدخول العجلات بصورة رسمية لم يبدأ بعد، بانتظار تطبيق النظام والإيعاز بالمباشرة من قبل هيئة المنافذ الحدودية العراقية، مضيفاً أن اليوم الأول اقتصر على عبور عدد محدود من المركبات بشكل تجريبي بين الجانبين.

وبحسب تقديرات المسافرين، فإن مجموع هذه المبالغ بين الكفالات والرسوم المحلية ووثائق الإدخال المؤقت ورسوم الوقود قد يتجاوز في بعض الحالات ما بين 500 إلى 700 دولار، وهو ما يجعل السفر بالسيارة الشخصية خياراً مرتفع الكلفة مقارنة ببدائل أخرى.

وفي هذا السياق، عبّر عدد من المواطنين، الذين التقاهم مراسل شفق نيوز، عن استيائهم من ارتفاع التكاليف، مؤكدين أن السفر بالطائرة أو بسيارات الأجرة أصبح أوفر مالياً، خاصة أن أجور النقل داخل إيران منخفضة جداً.

كما أنهم قالوا إن الرسوم الحالية "لا تتناسب مع القدرة الشرائية للعائلات"، وإنها تدفع العديد إلى العدول عن السفر بسياراتهم الخاصة، مطالبين الجهات المعنية بإعادة النظر في هذه الجبايات وتخفيضها، لاسيما أن الرسوم المفروضة على العراقيين ليست مماثلة لما يُستوفى من المسافرين الإيرانيين عند دخولهم بسياراتهم إلى العراق.

وأضاف المواطنون، أن هناك فارقاً واضحاً في الكلفة بين المنافذ، مشيرين إلى أن السفر عبر منفذ برويزخان في كرميان باتجاه إيران لا تتجاوز مصاريفه ما بين 60 ألفاً إلى 100 ألف دينار عراقي فقط، وهو مبلغ أقل بكثير مقارنة بالمبالغ المفروضة في المنذرية، ما يدفع المسافرين للبحث عن بدائل أقل كلفة.

وافتتحت إدارة خانقين، في 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، إجراءات السماح بدخول المواطنين بسياراتهم العمومية والخصوصية باتجاه إيران وبالعكس.

وأضافت الإدارة، أن مراسم الافتتاح شهدت حضور وفد من محافظة كرمنشاه الإيرانية وقائممقام قصر شيرين ومسؤولين محليين.