رسمياً.. 6.3 ملايين شخص أحيى زيارة النجف

شفق نيوز/ أعلن الأمين العام للعتبة العلوية، عيسى السيد محمد الخرسان، مساء السبت، دخول أكثر من 6.3 ملايين زائر إلى محافظة النجف، لزيارة مرقد الإمام علي ابن أبي طالب.

وقال الخرسان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الزائرين الكلي لمرقد (أمير المؤمنين)، في ذكرى شهادته المعظَّمة، بلغ (6،391،390) زائرًاً، وذلك بحسبِ ما وثَّقتهُ منظومة الكاميرات المجهّزة بتقنية العدِّ الإلكتروني، في مركز تكنولوجيا المعلومات التابع للعتبة العلوية".

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، مقداد ميري، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، عن نجاح خطة تأمين زيارة الإمام علي في محافظة النجف، فيما أشاد بدور وسائل الإعلام بتغطيتها.

وصادف يوم أمس الجمعة، الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام علي بن أبي طالب (ع)، في ليلة الواحد والعشرين من شهر رمضان، وتتزامن هذه الليلة مع ليلة القدر التي يحييها المسلمون الشيعة في العتبة العلوية بمدينة النجف حيث مرقد الإمام.