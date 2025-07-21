رسمياً.. 1520 طالباً في قائمة الأوائل والفتيات يتصدرن الفرع الأدبي

شفق نيوز- بغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد، اليوم الاثنين، أن عدد الطلبة الأوائل في الفرع العلمي على مستوى العراق بلغ 1520 طالباً، منهم 171 طالباً حصلوا على معدل 100% بمجموع 700 درجة.

وفيما يخص الفرع الأدبي، أشار السيد إلى أن المركز الأول على العراق حصلت عليه طالبتان بمعدل 98.14%، وهما: فاطمة حيدر عبد الحميد من تربية البصرة، وأهلة قحطان عباس فاضل من تربية نينوى.أما المركز الثاني في الفرع الأدبي، فكان للطالبة يقين محسن عبد الواحد من تربية البصرة أيضاً، بمعدل 97%.

وكانت وزارة التربية العراقية قد أعلنت صباح اليوم نتائج الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية بفرعيها العلمي والأدبي للعام الدراسي الحالي.