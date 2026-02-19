رسميا.. وزارة التخطيط توافق على تحويل جلولاء إلى قضاء

شفق نيوز- ديالى

أعلن رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر القيسي، يوم الخميس، توقيع وزارة التخطيط الكتاب الرسمي الخاص بتحويل مدينة جلولاء إلى قضاء إداري، مؤكداً أن القرار يمثل استحقاقاً قانونياً وخطوة مهمة لتعزيز الواقع الخدمي والعمراني في المدينة.

وقال القيسي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة التخطيط وقّعت اليوم الكتاب الرسمي لتحويل مدينة جلولاء إلى قضاء إداري، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وبما ينسجم مع رؤية واضحة لدعم المدينة وتطوير بنيتها التحتية".

وأضاف أن "هذا القرار سيمهد لإحداث نقلة نوعية في واقع جلولاء، من خلال توسيع نطاق المشاريع الخدمية والعمرانية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويلبي احتياجات أبناء المدينة".

وأشار القيسي إلى أن "تحقيق هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود ومتابعة مستمرة من قبل النائب مضر الكروي، الذي واصل التنسيق والمراجعات المباشرة مع وزارة التخطيط على مدى أشهر، بهدف تسريع الإجراءات وحسم جميع المعوقات وصولاً إلى توقيع القرار".

وأكد رئيس مجلس ديالى أن "تحويل جلولاء إلى قضاء يمثل إنجازاً إدارياً مهماً لأهالي المدينة وعشائرها، ويعكس التوجه نحو دعم المناطق واستحقاقاتها الإدارية، بما يخدم الصالح العام ويعزز فرص التنمية المحلية".

وكان مجلس محافظة ديالى، صوت العام 2024، على تحويل جلولاء إلى قضاء.

وتقع ناحية جلولاء على بعد 70 كلم شمال شرق بعقوبة ويقطنها خليط من العرب والكورد والتركمان، وسقطت الناحية بيد عصابات داعش في اب 2014 قبل ان يتم استعادتها في تشرين الثاني من العام نفسه.