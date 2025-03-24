رسمياً.. نزار اللهيبي يؤدي اليمين ويتولى رئاسة مجلس ديالى

شفق نيوز/ أدى نزار اللهيبي، اليوم الاثنين، اليمين القانونية لتولي مهامه رسمياً رئيساً لمجلس محافظة ديالى.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز أن اللهيبي باشر بمهامه عقب أدائه القسم القانوني، ليبدأ مهامه على رأس المجلس في المرحلة المقبلة.

وصوّت مجلس محافظة ديالى، يوم أمس الأحد، على إقالة رئيسه عمر الكروي خلال جلسة استجوابه، ليُنتخب لاحقًا نزار اللهيبي رئيسًا جديدًا للمجلس.

وجاءت الإقالة بعد تصويت 12 عضوًا لصالح القرار، وسط انتقادات سياسية واتهامات بوجود ضغوط لتغيير رئاسة المجلس.