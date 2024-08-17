رسمياً.. مطار بغداد مفتوح أمام المواطنين

شفق نيوز/ افتتح وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، يوم السبت، مطار بغداد الدولي أمام حركة المسافرين والمواطنين بشكل كامل.

وقال السعداوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الوزارة تعمل وبحسب توجيهات رئيس الوزراء، على تحقيق انسيابية دخول المواطنين الى مطار بغداد الدولي".

وأضاف أن "عملية افتتاح المطار جاءت لتخليص المواطنين والمسافرين من أي ضغوط يتعرضون لها وسنعمل على متابعة الإجراءات بشكل مستمر"، متعهداً بـ"تفعيل مشروع النقل الجماعي الى مطار بغداد الدولي وبأسعار رمزية".