رسمياً.. فصل المطارات عن الملاحة الجوية يدخل حيز التنفيذ

شفق نيوز/ دخل قرار فصل إدارة المطارات العراقية عن الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية التابعة لوزارة النقل، حيز التنفيذ يوم الخميس، وذلك بعد شد وجذب استمر لنحو شهر كامل، وتسبب باحتجاج بعض موظفي المطارات على القرار.

وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة المالية، ومعنونة إلى وزارة النقل، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، تنفيذ قرار مجلس الوزراء فصل إدارة المطارات العراقية عن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، وربطها بوزارة النقل، وتكون بمستوى دائرة دون مديرية عامة.

ووفق الوثيقة، جرى تعديل اسم الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، إلى (الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية)، وحذف نشاط إدارة المطارات منها، على أن تتولى الشركة أخذ الإجراءات اللازمة لتعديل نظامها الداخلي وبيانها التأسيسي وفقاً لذلك.

وتضمن قرار مجلس الوزراء المتخذ يوم 26 تشرين الثاني الماضي، نقل خدمات العاملين في المطارات إلى وزارة النقل، مع احتفاظهم بالمخصصات الممنوحة لهم، استناداً لأحكام قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008.