رسمياً.. عودة خدمة تلغرام في العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم السبت، استئناف خدمة تطبيق تلغرام في جميع أنحاء العراق، بعد تقديم إدارة التطبيق تعهّدات بالامتثال للاشتراطات التنظيمية وفق أحكام الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها كانت قد وجهت مطالبات رسمية إلى إدارة التطبيق تضمنت جملة من الاشتراطات التنظيمية المتعلقة بضبط المحتوى، وحماية المستخدمين، والامتثال للأطر القانونية النافذة في العراق.

وأضافت أن "استئناف الخدمة جاء بناءً على التعهدات المقدمة من إدارة التطبيق"، مؤكدة في الوقت نفسه "استمرار متابعتها الميدانية للتحقق من مدى تنفيذ تلك الالتزامات فعلياً على أرض الواقع".

وشددت الهيئة على أن "جميع منصات التواصل الاجتماعي العاملة في العراق ملزمة بالامتثال الكامل للتشريعات النافذة دون استثناء، بما يضمن حماية المصلحة العامة وأمن المعلومات الوطني"، مشيرة إلى أن "التطبيق سيعود للعمل فور استكمال وزارة الاتصالات الإجراءات الفنية اللازمة عبر بوابات النفاذ المعتمدة".

وفرضت الحكومة العراقية حظراً على تطبيق تلغرام في عموم المحافظات الفيدرالية (بغداد، البصرة، النجف، صلاح الدين، كركوك، ديالى) اعتباراً من مساء الجمعة 3 نيسان/ أبريل 2026، وذلك لأسباب أمنية تتعلق بحماية البيانات الشخصية والحد من أنشطة قنوات معينة.