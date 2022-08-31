سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رسمياً.. عودة تدفق الإيرانيين إلى العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-31T06:04:54+0000
رسمياً.. عودة تدفق الإيرانيين إلى العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، يوم الأربعاء، إعادة فتح جميع المنافذ الحدودية البرية والجوية مع العراق، لتسهيل دخول الزوار الإيرانيين.

وأوضح المساعد السياسي لوزير الداخلية الإيراني، مجيد مير أحمدي، في تصريح رسمي، أن "المنافذ الحدودية البرية بين إيران والعراق تم فتحها بدءا من صباح اليوم وأن المنافذ الجوية فتحت يوم أمس".

وكانت إيران قد أغلقت منافذها الحدودية مع العراق بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد، وعدد من محافظات الوسط والجنوب.

في حين قال مسؤول أمني عراقي، أمس الثلاثاء، أن إيقاف دخول الزائرين الإيرانيين جاء لتحوطات أمنية احترازية لحماية الزائرين من أي خطر أمني، مؤكدا في الوقت ذاته أن المنافذ الحدودية مارست نشاطها التجاري بشكل طبيعي مع إيران ولم تتأثر بأحداث العنف الأخيرة.

ومنذ ظهيرة يوم الاثنين، وحتى منتصف نهار أمس الثلاثاء، شهدت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد مواجهات مسلحة بين القوات الأمنية وأنصار التيار الصدري الذين حولوا اعتصامهم أمام مجلس النواب إلى اقتحام للقصر الحكومي وتطويق بعض المؤسسات قبل أن يتحول الأمر إلى مواجهات دامية سقط خلال عدد من الضحايا وعشرات المصابين من الطرفين.

related

طهران: حدود العراق البرية مغلقة أمام الإيرانيين

Date: 2022-03-19 06:01:20
طهران: حدود العراق البرية مغلقة أمام الإيرانيين

عاشوراء: عراقيون يتحدون كورونا.. و"أغرب محرم في القرن" بإيران

Date: 2020-08-21 15:51:00
عاشوراء: عراقيون يتحدون كورونا.. و"أغرب محرم في القرن" بإيران

واسط تكشف عن اتفاق بشأن دخول الزوار الإيرانيين عبر زرباطية

Date: 2020-09-10 09:16:58
واسط تكشف عن اتفاق بشأن دخول الزوار الإيرانيين عبر زرباطية

رغم المخاطر الكبيرة.. إعادة فتح معبرين بين العراق وإيران

Date: 2020-02-29 14:39:27
رغم المخاطر الكبيرة.. إعادة فتح معبرين بين العراق وإيران

استثناء "غير مسبوق" في جوازات سفر الزوار الإيرانيين إلى العراق

Date: 2022-08-18 15:29:39
استثناء "غير مسبوق" في جوازات سفر الزوار الإيرانيين إلى العراق

اتفاق عراقي - إيراني على تنظيم دخول الزائرين عبر منافذ ديالى 

Date: 2022-07-28 07:36:55
اتفاق عراقي - إيراني على تنظيم دخول الزائرين عبر منافذ ديالى 

الاتصالات العراقية والإيرانية ترفعان جاهزيتهما استعداداً لزيارة الأربعين

Date: 2022-08-22 11:35:10
الاتصالات العراقية والإيرانية ترفعان جاهزيتهما استعداداً لزيارة الأربعين

العراق يحدد موعداً نهائياً لعودة رعاياه من إيران قبل غلق الحدود

Date: 2020-03-04 18:19:49
العراق يحدد موعداً نهائياً لعودة رعاياه من إيران قبل غلق الحدود