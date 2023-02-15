رسمياً.. عطلة شاملة في العاصمة بغداد غداً الخميس

شفق نيوز/ قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي غدا الخميس في العاصمة بغداد.

وذكر بيان مقتضب للأمانة ورد لوكالة شفق نيوز، "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية في محافظة بغداد، ليوم غد الخميس، الموافق، للسادس عشر من شهر شباط، سنة 2023، باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية، بالتزامن مع ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام".

وكانت الحكومات المحلية في محافظات بغداد وواسط والديوانية والمثنى وديالى وذي قار، قررت تعطيل الدوام غدا الخميس لإحياء مراسم ذكرى وفاة الإمام موسى بن جعفر في مدينة الكاظمية.