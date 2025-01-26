رسمياً.. إطلاق 17 ألف درجة وظيفية في نينوى

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، يوم الأحد، إطلاق 17 ألف درجة وظيفية جديدة في المحافظة، مؤكداً أن النظام الذي اعتمد لفرز الأسماء المتقدمة يعتبر نموذجاً فريداً في العراق.

وتقدم على الدرجات الوظيفية في نينوى الـ 17 ألف عقد نحو 200 ألف شخص، تم تصفية نحو النصف منهم بسبب النقص في الأوراق والخلل والأخطاء أثناء التقديم الإلكتروني.

وأوضح الدخيل، أمام وسائل الإعلام ومن بينهم وكالة شفق نيوز، أن النظام الإلكتروني الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة الموصل يعمل على فرز الأسماء بشفافية تامة، حيث بلغت نسبة الشفافية 100٪، ومن دون تسجيل أي حالة خرق أو تجاوز.

وأضاف أن الإجراءات المتبعة جاءت لضمان التوزيع العادل للدرجات الوظيفية بين المتقدمين، مؤكداً التزام الحكومة المحلية بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه جميع المتقدمين.

ومنذ الصباح، كان عشرات آلاف المتقدمين على 17 ألف درجة وظيفية بصفة عقود في محافظة نينوى، يترقبون لحظة الإعلان عن أسماء المقبولين منهم في تلك التعيينات.