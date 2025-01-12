رسمياً.. رفع حصة نينوى من المشتقات النفطية

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الأحد، موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على زيادة حصة المحافظة من المنتجات النفطية.

وقال الدخيل في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن "رئيس الوزراء وافق على زيادة حصة نينوى من المشتقات النفطية".

وأوضح الدخيل أن الموافقة تضمنت زيادة حصة البنزين من 3 مليون م3 يوميا إلى 3500 مليون م3 يوميا، وكذلك زيت الغاز من 1700 مليون م3 إلى مليوني م3 يوميا، إضافة إلى الغاز السائل من 500 طن إلى 700 طن يوميا.