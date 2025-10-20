رسمياً.. تأسيس نقابة "سائق الدلفري" في العراق

شفق نيوز- بغداد

قررت الحكومة العراقية، يوم الاثنين، تأسيس نقابة عامة لعمال التوصيل - سائق الدلفري - في عموم البلاد، وتسجيلهم في الضمان الصحي، وإعداد تطبيق إلكتروني حكومي خاص بهم، فضلا عن بعض الإجراءات التي تسهل عملهم.

جاء ذلك، بعد لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مجموعة من الشباب العاملين في خدمة التوصيل في 20 أيلول الماضي.

وعقدت اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (251296) في 21 أيلول 2025 اجتماعات عدة، ورفعت توصياتها النهائية إلى السوداني، وقد جرى إقرارها والمباشرة بتنفيذها من قبل الجهات المعنية، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وتضمنت التوصيات (15) إجراءً تنفيذياً، شملت الجوانب التنظيمية، والقانونية، والاجتماعية، والأمنية، وكما يأتي:

تأسيس نقابة عامة لعمال التوصيل وفق أحكام قانون التنظيم النقابي رقم (52 لسنة 1987)، بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتكون الممثل الرسمي لهذه الشريحة.

تسجيل سائقي التوصيل في الضمان الصحي والاجتماعي، وشمولهم ببرامج الحماية الحكومية، إضافة إلى إعداد تطبيق إلكتروني بإشراف وزارة النقل، ينظم العلاقة بين شركات التوصيل والسائقين، ويكفل حقوق الطرفين.

تسهيل تسجيل الدراجات النارية في دوائر المرور والكمارك وتخفيض رسوم ترقيمها، والسماح بدخولها إلى محطات الوقود وفق ضوابط محددة.

توجيه وزارة الداخلية، وقيادة العمليات المشتركة، بالتعاون الأمني مع السائقين أثناء ساعات العمل الليلية.

تقديم قروض صغيرة وميسّرة من قبل المصارف الحكومية والأهلية بإشراف البنك المركزي، لدعم مشاريعهم الخاصة.

إلزام شركات التوصيل والمطاعم بمراعاة ساعات العمل والأجور، بما ينسجم مع معايير السلامة والحقوق العمالية.

قيام الدوائر المختصة في وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، والاتصالات، ودائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة، بالتنسيق فيما بينها لتسجيل الشركات والمكاتب المعنية بخدمات التوصيل، وتقديم تقرير خلال (60) يوماً إلى مكتب رئيس الوزراء.