رسمياً.. تكليف عادل الياسري رئيسا للهيئة الوطنية للاستثمار

شفق نيوز- بغداد

أصدر مكتب رئيس الوزراء علي الزيدي، يوم الخميس، أمرا بتكليف عادل الياسري، رئيسا للهيئة الوطنية للاستثمار.

وجاء في وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز إنه "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، واستناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء، تقرر تكليف عادل داخل محمد، بمهام تسيير أعمال الهيئة الوطنية للاستثمار، ويُنفذ الأمر من تاريخ صدوره".

وكان مصدر سياسي مطلع، قد أفاد قبل أسابيع، بأن رئيس الوزراء علي الزيدي أصدر توجيها جديداً يقضي بتكليف عادل الياسري برئاسة هيئة الاستثمار، خلفاً لحيدر مكية.

وكان مجلس النواب، صوت مطلع الشهر الجاري، على إعفاء رئيس هيئة الاستثمار من منصبه، واحالة ملفاته إلى هيئة النزاهة.

فيما أكد النائب عادل الركابي، خلال المؤتمر، وهو المسؤول عن الاستجواب: باشرنا بجمع الوثائق والأدلة لاستجواب رئيس هيئة الاستثمار، وتم تبليغه بشكل رسمي قبل ثلاثة أسابيع، ولكن للأسف لم يحضر.

ولاحقا أصدر البرلمان كتابا رسميا بإقالة مكية من منصبه.