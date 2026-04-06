رسمياً.. تقليص الموضوعات الدراسية في الامتحانات الوزارية

شفق نيوز- بغداد

قررت وزارة التربية العراقية، يوم الاثنين، تقليص الموضوعات الدراسية في الامتحانات الوزارية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هيئة الرأي في وزارة التربية، أقرت خلال جلستها المنعقدة برئاسة وزير التربية أحمد الأسدي، تقليص الموضوعات الدراسية المشمولة في الامتحانات الوزارية للمراحل المنتهية للعام الدراسي 2025-2026".

ويشمل القرار، بحسب البيان، طلبة السادس الابتدائي، والثالث المتوسط، والسادس الإعدادي بفروعه العلمي والأدبي، إضافة إلى مدارس المتميزين، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى دعم الطلبة وتحسين أدائهم الدراسي.

وأكدت الوزارة أن "هذا القرار يأتي حرصاً على مستقبل الطلبة وضمان تحقيق أفضل النتائج، مع الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية بشكل متكامل".

وأوضحت أن "الموضوعات التي تم تقليصها ستبقى ضمن المناهج الدراسية المعتمدة، وستدخل في الامتحانات الشهرية والاختبارات الصفية، بما يضمن عدم حدوث فجوة معرفية لدى التلاميذ والطلبة".

وأشارت إلى أن "المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات ستتسلم جداول تفصيلية بالمواد والوحدات المشمولة بالتقليص، لتطبيقها وفق الخطط الدراسية المعدلة خلال العام الحالي".

وفي وقت سابق من اليوم، طرح عضو لجنة التربية النيابية محمود القيسي، مقترحات عاجلة لمعالجة الواقع التربوي، تتضمن حذف فصول من المناهج، وتعديل جداول الامتحانات، واعتماد الإعفاء العام، إضافة إلى إجراءات تنظيمية أخرى لدعم الطلبة.