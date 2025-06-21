رسمياً.. تربية نينوى تباشر بمشروع الطاقة النظيفة

شفق نيوز/ كشف معاون مدير عام تربية نينوى خالد الشاهين، يوم السبت، عن مباشرة المديرية بتجهيز 17 مدرسة في مدينة الموصل للعمل بنظام الطاقة النظيفة المعتمدة على الطاقة الشمسية.

وقال الشاهين، لوكالة شفق نيوز، إن "المدارس المشمولة ضمن الوجبة الأولى من هذا المشروع هي من فئة مدارس المتميزين والمتميزات والمتفوقين والمتفوقات"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار دعم البنية التحتية للمدارس والحد من مشاكل التيار الكهربائي، فضلاً عن التوجه العام نحو الطاقة البديلة".

وأضاف أن "الفرق الفنية باشرت فعلياً أعمال التجهيز والتركيب، وستليها وجبات أخرى تشمل مدارس إضافية في عموم محافظة نينوى، ضمن جدول زمني يجري تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الداعمة والممولة".

وأكد الشاهين أن "تربية نينوى تسعى إلى تعميم تجربة الطاقة النظيفة على أوسع نطاق، خصوصاً في ظل التحديات البيئية وتذبذب الطاقة الكهربائية"، مبينا أن "المشروع سيسهم في توفير بيئة دراسية أكثر استقراراً للطلبة والكادر التدريسي".

ويتجه العراق لاعتماد الطاقة النظيفة، حيث أعلن مؤخرا عن توقيع عقد مع شركة "مصدر" الإماراتية للطاقة المتجددة لتطوير مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 1000 ميغاواط.

كما أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل في العام 2024 عن قرب توقيع عقد لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط في النجف مع شركة "أكوا باور" السعودية، وأشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً على المضي قدماً في تنفيذ مشروع إنتاج الطاقة الشمسية مع الشركة.