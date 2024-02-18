رسمياً .. الإعلان عن قريتين منكوبتين في ديالى إثر تعرضهما لإعصار قمعي

شفق نيوز/ أعلن محافظ ديالى وكالة كريم علي آغا، يوم الأحد، إعادة تفعيل خلية الأزمة في المحافظة نتيجة العواصف والسيول التي ضربت بعض مناطق ديالى.

وقال آغا في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "خلية الأزمة تعلن اليوم قريتي البدوانية والمجدد منطقتين منكوبتين جراء الإعصار الذي ضربهما، وبلغت الأضرار فيها عشرات البيوت بالاضافة لاضرار السيول في قره تبه وجلولاء".

وأضاف ان "مجموع البيوت المتضررة بلغ 116 منزلا"، مطالبا الحكومة الاتحادية بتخصيص أموال لتعويض المتضررين وتأهيل الأضرار.

كما أشار الآغا الى أنه "يجب على أعضاء مجلس ديالى والكتل السياسية الوقوف وقفة رجل واحد لتشكيل الحكومة المحلية الجديدة وتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات".

بدوره قال النائب سالم العنبكي خلال المؤتمر إن"مجلس النواب سيسعى لسن قانون يعنى بالكوارث الطبيعية واتخاذ الإجراءات بشأنها خاصة في ظل التغيرات المناخية آخرها اعصار البدوانية والمجدد".

وفي سياق متصل أكدت النائبة نورس العيسى في المؤتمر أن"بعض البيوت المتضررة نسبة دمارها بلغت 100‎%‎ ، وسنتخذ الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين الذين يجب تعويضهم فورا".