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رسميا.. العراق يفرض حظراً جزئياً في رمضان ويقلص وقت الدوام ساعة

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-12T13:45:30+0000
رسميا.. العراق يفرض حظراً جزئياً في رمضان ويقلص وقت الدوام ساعة

شفق نيوز/ قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، يوم الاثنين، فرض حظر تجوال جزئي وتقليص الدوام الرسمي لمدة ساعة خلال شهر رمضان.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحظر الجزئي في رمضان سيكون من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 5 فجراً، إلى جانب تقليص الدوام في مؤسسات ودوائر الدولة ساعة واحدة.

وأشارت اللجنة إلى فرض حظر تجوال شامل في يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

واستثنت اللجنة العليا الصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية والخضر والأفران من حظر التجوال لتمارس عملها حتى الساعة 7 مساءً من كل يوم.

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