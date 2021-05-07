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رسمياً.. الصحة العالمية تجيز استخدام لقاح "سينوفارم"

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-07T15:46:12+0000
رسمياً.. الصحة العالمية تجيز استخدام لقاح "سينوفارم"

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة أنها وافقت على لقاح كورونا من شركة سينوفارم للاستخدام في حالات الطوارئ.

وأوصت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية بلقاح سينوفارم، وهو أول لقاح صيني يتلقى الضوء الأخضر من المنظمة، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق. 

وهذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها منظمة الصحة العالمية الموافقة على الاستخدام الطارئ لأي لقاح صيني ضد أي مرض معدي.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إنه جرى التوصية بتلقي جرعتين من اللقاح. 

وستسمح منظمة الصحة العالمية بإدراج اللقاح في آلية كوفاكس، وهو البرنامج العالمي لتوفير اللقاحات بشكل أساسي للبلدان الفقيرة.

ومنحت المنظمة سابقًا موافقة طارئة على لقاحات COVID-19 التي طورتها شركة فايزر بيونتيك وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون ومودرنا.

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