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رسمياً.. التربية تعلق الدوام الحضوري في المدارس

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-04T16:40:52+0000
رسمياً.. التربية تعلق الدوام الحضوري في المدارس

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، يوم الثلاثاء عن إيقاف العمل بالدوام الحضوري من يوم غدٍ الاربعاء.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "التزاماً بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة، تعلن وزارة التربية ايقاف العمل بالدوام الحضوري من يوم غدٍ الاربعاء الموافق 5 / 5 / 2021 والاعتماد كلياً في جميع المراحل الدراسية على التعليم الالكتروني".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قرر مجلس الوزراء إيقاف التعليم الحضوري في المدارس والمعاهد والكليات وجعله إلكترونياً عن بعد مع استمرار سريان قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة والمتضمن استثناء المراحل المنتهية لكليات الطب البشري والأسنان والتمريض بالدراسة الحضورية (العملي) فقط (يومان بالاسبوع).

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