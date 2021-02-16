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رسمياً.. التربية ترجئ امتحانات نصف السنة

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-16T18:24:55+0000
رسمياً.. التربية ترجئ امتحانات نصف السنة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء إرجاء امتحانات نصف السنة رسمياً إلى إشعار غير مسمى.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تعلن "تأجيل امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول من العام الدراسي الحالي (٢٠٢٠-٢٠٢١) الى إشعار آخر".

وأضافت أن تأجيل الامتحانات يأتي استجابة لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة ومن اجل الحفاظ على سلامة الطلبة.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة المعنية بمكافحة فيروس كورونا قد قررت قبل ثلاثة أيام تعليق دوام المدارس وفرض حظر تجوال ليلي وغلق أماكن عامة بينها المساجد والمتنزهات وقاعات المناسبات.

وتأتي هذه الإجراءات مع إعلان الصحة العراقية تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا وتصاعد الحالات اليومية المسجلة في البلاد.

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